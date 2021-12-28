Призёр ОИ по фигурному катанию: в пару Тарасовой и Морозова не верю

Серебряный призёр Олимпиады 1980 года в парном катании Сергей Шахрай заявил, что скептически относится к перспективам Евгении Тарасовой и Владимира Морозова по причине отсутствия у них стабильности. Как сказал известный в прошлом спортсмен «Известиям», выступать ровно дуэт не начнёт даже после сотрудничества с прославленным тренером Этери Тутберидзе.

В пару Тарасовой и Морозова я, честно говоря, не верю. У них не было стабильности ни при одном тренере. Вряд ли спасёт ситуацию даже Этери Тутберидзе, — сказал Шахрай.

При этом призёр Олимпиады-1980 восхитился выступлением подопечных Тамары Москвиной в соревновании спортивных пар. Шахрай заявил, что Анастасия Мишина с Александром Галлямовым и Александра Бойкова с Дмитрием Козловским шикарно показали себя на первенстве России, и предположил, что данные дуэты способны занять две верхние строчки на олимпийском турнире в Пекине.

На чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге победу в соревнованиях спортивных пар одержали Мишина и Галлямов, набрав 243,74 балла по итогам короткой и произвольной программ. Бойкова и Козловский отстали от них менее чем на четыре балла (239,87). Третью строчку заняли Тарасова и Морозов (228,20).

Ранее сообщалось, что Бойкова не удержала равновесие и упала в ходе церемонии награждения призёров чемпионата России по фигурному катанию, который прошёл в Санкт-Петербурге. Спортсменке помог подняться её партнёр, а она сама с юмором восприняла данный инцидент.