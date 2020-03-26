https://static.news.ru/photo/b86653e0-6f42-11ea-afa0-fa163e074e61_660.jpg Мария Пасека Фото: m.paseka/instagram.com

Российская гимнастка Мария Пасека приняла решение взять паузу в карьере на неопределённый срок.

Решили взять паузу, пока не можем сказать, насколько. Я была за то, чтобы закончить, но Маша убедила меня, что есть ещё порох в пороховницах, — цитирует ТАСС личного тренера спортсменки Марину Ульянкину.

Она отметила, что причиной этого решения стал коронавирус, так как сейчас нет возможности тренироваться. Также на решение спортсменки повлиял тот факт, что она не прошла отбор на Олимпийские игры.

Пасека трижды становилась серебряным призёром Олимпийский игр в спортивной гимнастике и один раз — бронзовым. Также она является двукратной чемпионкой мира и Европы в опорном прыжке.