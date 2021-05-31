Призёр ЧР по фигурному катанию Кондратюк заявил о желании завершить карьеру

https://static.news.ru/photo/a8441bf0-c2b1-11eb-8140-96000091f725_660.jpg Марк Кондратюк Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бронзовый призёр чемпионата России — 2021 в мужском одиночном фигурном катании Марк Кондратюк рассказал об уверенности в завершении карьеры и желании попасть на Олимпийские игры. Своими мыслями он поделился с «Советским спортом».

Бывало такое, когда хотелось всё бросить. Один из таких эпизодов, когда уже готов был реально все бросить, случился прошлой зимой. Так получилось, что я попал в больницу с серьёзной проблемой, после которой мне было страшно прыгать и у меня ничего не выходило на тренировках, — сказал Кондратюк.

Тогда он понял, что не хочет даже пытаться вернуться. Однако впоследствии он отправился на чемпионат России, где все мысли были о завершении спортивной карьеры. Однако переломным моментом стал удачный прокат программ, что помогло «переступить через трудности». Сейчас 17-летний фигурист поставил цель отправиться на Олимпийские игры.

Ранее Олимпийская чемпионка — 2018 в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала в сторис своего Instagram прогулку по базе в Новогорске.