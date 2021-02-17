16+

Рубрики

Медиа

Архив

Другие

Призёр ЧМ конькобежка Лаленкова: нужно было показать, ради чего жертвую

13:27, 17 февраля 2021
Евгения Лаленкова Евгения Лаленкова Фото: SCS/Sander Chamid/Global; Look Press

Бронзовый призёр чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, прошедшего в Херенвене, Евгения Лаленкова подвела итоги своего выступления.

Я уехала от своего ребёнка, поэтому мои медали — залог таких жертв. Мне нужно было показать, ради чего я всем жертвую. Сын после приезда с соревнований просил показать медали. Я рада, что мне было, что показать. Мой сын смотрители почти все дистанции, радовался, когда я стояла на пьедестале, — сказала спортсменка на пресс-конференции.

Лаленкова стала третьей на дистанции 1500 метров и в командных гонках.

Российские конькобежцы на чемпионате мира завоевали 11 медалей. В связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS), которое исключает выступление россиян под гимном и флагом своей страны на чемпионатах мира, в Херенвене российские спортсмены выступали под флагом с логотипом Союза конькобежцев России (RSU) и поднимались на пьедестал почёта под музыкальный фрагмент из концерта Петра Чайковского для фортепиано с оркестром № 1, писал NEWS.ru.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео