Призёр ЧМ конькобежка Лаленкова: нужно было показать, ради чего жертвую

https://static.news.ru/photo/8ef403c4-710b-11eb-a2fb-96000091f725_660.jpg Евгения Лаленкова Фото: SCS/Sander Chamid/Global; Look Press

Бронзовый призёр чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, прошедшего в Херенвене, Евгения Лаленкова подвела итоги своего выступления.

Я уехала от своего ребёнка, поэтому мои медали — залог таких жертв. Мне нужно было показать, ради чего я всем жертвую. Сын после приезда с соревнований просил показать медали. Я рада, что мне было, что показать. Мой сын смотрители почти все дистанции, радовался, когда я стояла на пьедестале, — сказала спортсменка на пресс-конференции.

Лаленкова стала третьей на дистанции 1500 метров и в командных гонках.

Российские конькобежцы на чемпионате мира завоевали 11 медалей. В связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS), которое исключает выступление россиян под гимном и флагом своей страны на чемпионатах мира, в Херенвене российские спортсмены выступали под флагом с логотипом Союза конькобежцев России (RSU) и поднимались на пьедестал почёта под музыкальный фрагмент из концерта Петра Чайковского для фортепиано с оркестром № 1, писал NEWS.ru.