Призёр ЧЕ по велотреку Хатунцева успешно дебютировала за Marathon-Tula

https://static.news.ru/photo/f5ceb02e-704a-11eb-8bd8-96000091f725_660.jpg Гульназ Хатунцева Фото: gulnaz_eduardovna/instagram.com

Профессиональная велокоманда Marathon-Tula в рамках зимнего сезона завоевала золотую, две серебряные и бронзовую награды в чемпионате России и Кубке страны по велоспорту на треке.

В Санкт-Петербурге в январе в рамках чемпионата страны новичок команды, призёр чемпионатов Европы (2017, 2018) Гульназ Хатунцева (Бадыкова) завоевала бронзовую медаль в многодневной гонке по очкам. На Кубке страны, также прошедшего в Санкт-Петербурге, Хатунцева заняла второе место в мэдисоне в паре с Айгуль Гареевой.

На Кубке России в Москве на велотреке в «Крылатском» (9–10 февраля) Александр Дубченко стал чемпионом в кейрине и серебряным призёром в гите с места на 1000 м.

На соревнованиях чемпионата и Кубка России лидеры команды Marathon-Tula подтвердили свой статус одних из лучших спортсменов страны, — заявил генеральный менеджер Marathon-Tula Александр Егоров, добавив, что команда продолжает планомерную подготовку к крупнейшим международным соревнованиям.

Команда продолжает готовиться к главным стартам сезона. Первыми крупными международными соревнованиями, на которых выступят гонщики Marathon-Tula, будут этапы Кубка наций в британском Ньюпорте (22–25 апреля) и Гонконге (13–16 мая).

Ранее трековая российская команда Marathon-Tula получила лицензию Международного союза велосипедистов (UCI) на 2021 год, писал NEWS.ru.