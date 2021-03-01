Призовой фонд 3-го сезона «Московского Киберспорта» превысит 3 млн рублей

https://static.news.ru/photo/2549dc78-7b3d-11eb-b071-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Организаторы марафона онлайн-турниров «Московский Киберспорт» создают уникальную систему соревнований для роста молодых талантов, заявил руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев.

Первые два сезона «Московского Киберспорта», прошедшие в 2020 году, ярко продемонстрировали востребованность подобного формата соревнований среди жителей столицы и других городов России, — сказал Кондаранцев, слова которого приводит Федерация компьютерного спорта Москвы.

Он добавил, что растёт количество и спортивное мастерство участников турниров, а победители получают приглашения в профессиональные команды и блистают на всероссийских и международных соревнованиях.

Третий сезон «Московского Киберспорта» стартовал 1 марта. В течение трёх месяцев пройдёт более 160 турниров в 14 видах программы, суммарный призовой фонд превысит три миллиона рублей. К марафону присоединятся боевая арена для мобильных устройств League of Legends: Wild Rift, командный шутер Valorant, стратегия в реальном времени Red Alert 3 и популярнейшая игра в стиле «королевской битвы» Playerunknown’s Battlegrounds Mobile.

При этом сохранены классические дисциплины и виды программы: шутер Counter-Strike: Global Offensive, боевые арены Dota 2 и League of Legends, стратегии в реальном времени StarCraft II и Warcraft III, а также соревновательные головоломки Hearthstone, Hearthstone: Battlegrounds, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics и Dota Underlords.

В рамках «Московского Киберспорта» также проходит 11-й сезон Московской Студенческой Киберспортивной Лиги, а частью марафона онлайн-игр является спецпроект «Лига звёзд спорта» по Counter-Strike: Global Offensive, где соревнуются представители 16 видов спорта, среди которых футболисты сборной России Фёдор Смолов и Владислав Игнатьев, хоккеисты сборной России Александр Свитов и Антон Бурдасов, чемпионы Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев и Владимир Морозов, чемпион мира по лёгкой атлетике Иван Ухов, чемпион мира и Европы по спортивной гимнастике Никита Нагорный и многие другие.

Все турниры проходят на платформе cybermos.ru . NEWS.ru является информационным партнёром «Московского Киберспорта» и всех турниров, проходящих под его эгидой.