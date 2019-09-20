https://static.news.ru/photo/29af604e-dbb1-11e9-8dda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Кубок вызова, Первенство Москвы и конкурс косплея пройдёт в рамках фестиваля компьютерного спорта 28 сентября в интерактивно-развлекательном комплексе Cyberspace.

В рамках первенства Москвы пройдут турниры по FIFA 20, Starcraft 2 и Hearthstone. Кроме того, пройдут турниры по техническому автосимулятору RaceRoom, Pro Evolution Soccer 2020, Quake Champions, Dota Underlords и женский турнир по FIFA.

Призовой фонд соревнований 200 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Федерации компьютерного спорта Москвы.

В рамках Кубка вызова команды Москвы и Ижевска будут защищать честь города в трёх видах программы: Dota2, Hearthstone и Counter-Strike: Global Offensive.

Международный олимпийский комитет (МОК) в преддверии летней Олимпиады — 2020 в Токио проведёт два киберспортивных турнира по Rocket League и Street Fighter V. Суммарно будет разыграно $500 тысяч, писал News.ru.