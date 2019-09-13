https://static.news.ru/photo/015a18e2-d62e-11e9-85f4-fa163e074e61_660.jpg Ольга Фаткулина Фото: Soenar Chamid/sportfotografie.nl/Global Look Press

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2014 в Сочи конькобежка Ольга Фаткулина объявила о продаже своего автомобиля, подаренного ей за победу на альтернативных всероссийских соревнованиях в 2018 году.

Продаю. Команда России — 2018. Подарок президента. Резина в подарок, — написала спортсменка в своём Instagram.

По её словам, машину жалко, так как она ею не пользуется. Кроме того, транспортное средство занимает парковку. Спортсменка добавила, что продаёт BMW X4 за 3,5 млн рублей.

В ноябре 2017-го Фаткулина оказалась в числе российских спортсменов, попавших под санкции Международного олимпийского комитета (МОК). Атлеты, признанные виновными в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи, были пожизненно отстранены от Олимпиад, а их результаты с Игр-2014 были аннулированы. Позднее Фаткулина была оправдана Спортивным арбитражным судом. Перед началом Олимпиады-2018 спортсменка не получила приглашения МОК на Игры. Для отстранённых от Олимпиады россиян были организованы альтернативные соревнования, победителям которых вручили автомобили BMW.

Фаткулина — чемпионка мира 2013 года на дистанции 1000 метров, победительница чемпионата Европы — 2018 в командном спринте.

Ранее Ольга Фаткулина решила подогреть интерес к своей персоне, опубликовав на своей странице в Instagram откровенное фото, писал News.ru.