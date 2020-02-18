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Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию в одиночном разряде Аделина Сотникова госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова.

Сообщается, что 23-летняя спортсменка уже не первый день находится в больнице, и ей сделали операцию, пишет Sport 24. По данным издания, диагноз и причины, приведшие к госпитализации, тщательно скрываются окружением...