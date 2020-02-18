Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года Анастасия Войнова заявила, что велоспорт в России недооценён.
Я считаю, что велоспорт — один из самых прекрасных, но, увы, недооценённых видов спорта, и своими победами мы всегда стремимся повысить степень внимания к нему, — приводит слова четырёхкратной чемпионки мира и многократной чемпионки Европы по велоспорту на треке пресс-служба Федерации велоспорта России.
Войнова и Шмелёва были признаны лучшими спортсменками 2019 года по версии Федерации спортивных журналистов России, писал NEWS.ru.
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