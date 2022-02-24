Принято решение по матчу «Бавария» — ЦСКА в Евролиге

Баскетбольная Евролига перенесла матч ЦСКА против «Баварии», который должен был состояться 24 февраля, на фоне обострившейся ситуации на Украине, сообщает журналист Ариса Баркаса в Twitter. Сегодня, 24 февраля, началась специальная военная операция в Донбассе с целью демилитаризации Украины, о которой ранее объявил президент РФ Владимир Путин.
Матч 27-го тура должен был начаться в 21:00 по московскому времени. Немецкий телеканал Magenta Sport, который владеет правами на показ Евролиги,
Также сообщалось, что баскетбольные клубы «Барселона» (Испания), «Жальгирис» (Литва) отказались от поездки в Россию для участия в матчах Евролиги против ЦСКА и «Зенита».
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции в Донбассе». При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит.
Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Он сравнил действия российской администрации с фашистской Германией и сообщил о «больших потерях» у наступающих.