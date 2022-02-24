Принято решение по матчу «Бавария» — ЦСКА в Евролиге

Баскетбольная Евролига перенесла матч ЦСКА против «Баварии», который должен был состояться 24 февраля, на фоне обострившейся ситуации на Украине, сообщает журналист Ариса Баркаса в Twitter. Сегодня, 24 февраля, началась специальная военная операция в Донбассе с целью демилитаризации Украины, о которой ранее объявил президент РФ Владимир Путин.

Матч 27-го тура должен был начаться в 21:00 по московскому времени. Немецкий телеканал Magenta Sport, который владеет правами на показ Евролиги, отказался от трансляции на фоне обострившейся ситуации на Украине.

Также сообщалось, что баскетбольные клубы «Барселона» (Испания), «Жальгирис» (Литва) отказались от поездки в Россию для участия в матчах Евролиги против ЦСКА и «Зенита».

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции в Донбассе». При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Он сравнил действия российской администрации с фашистской Германией и сообщил о «больших потерях» у наступающих.