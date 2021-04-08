Прихоти чемпионки: почему поведение Загитовой кажется странным

Кто бы мог подумать, что обычное шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» вызовет такой ажиотаж. Помните новость о падениях Алины Загитовой на шоу в Казани? Так вот, эта история получила неожиданное развитие. Чтобы скрыть очередное не очень удачное выступление, олимпийская чемпионка попросила вырезать из трансляции Первого канала её номер. Что это — мания величия или стремление обезопасить себя от очередной порции негатива? NEWS.ru оценивает выходку Загитовой.

Стереть из памяти

Несколько дней назад, 6 апреля, в рамках турне шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» фигурнокатательный бомонд выступил в Москве на главной арене этого сезона «Мегаспорт». Это событие прошло бы почти незамеченным, если бы портал «Бизнес Онлайн» не выступил сегодня, 8 апреля, с интересным инсайдом. Оказывается, олимпийская чемпионка Алина Загитова попросила вырезать один из её номеров из эфира Первого канала, так как несколько раз ошиблась в программе.

В Москве действующая спортсменка представила две программы: новую постановку под композицию To Build a Home британской группы The Cinematic Orchestra и свою произвольную программу сезона-2019/20 «Клеопатра». Как раз в последнем номере Загитова сделала бабочку на лутце и допустила ошибку на приземлении с флипа. Из-за этого «Клеопатра» в эфир не попала.

Почему Загитовой резко потребовалось стереть из памяти простой показательный номер? Скорее всего, на этот шаг её натолкнули флешбэки из Казани. Во время первого шоу фигуристка сорвала абсолютно все прыжки, чем вызвала всплеск эмоций как у болельщиков, так и у журналистов.

Как мы помним, Загитова является действующей спортсменкой. Это обстоятельство только и делает, что провоцирует постоянные разговоры о возвращении чемпионки всего и вся в мире в большой спорт. Несмотря на то что предпосылок для камбэка, мягко говоря, немного, огромное количество людей продолжают верить в это, словно это нечто неизбежное. И, естественно, в такой ситуации любое выступление фигуристки на льду рассматривается через призму её спортивного будущего.

Видимо, желая в очередной раз не расстраивать своих болельщиков, а также минимизировать количество разговоров о собственной форме, она (возможно, сообща с тренерским штабом) решила изъять запись. Благо, дружественный Первый канал пошёл навстречу.

Мания величия

Алина Загитова Dmitry Golubovich/Global Look Press

Впрочем, это не первый случай довольно неоднозначного поведения Загитовой и её окружения. В конце декабря фигуристка стала приглашённым гостем на Кубке Первого канала по хоккею. Когда запись для основного вещателя закончилась, ряд журналистов попросили у Алины небольшой комментарий по мероприятию, на что она ответила согласием. Но запись так и не удалось сделать. Как только началась съёмка, выбежала продюсер/менеджер фигуристки (а может, даже Первого канала) с пеной у рта и разогнала почти всех журналистов (выжили в этой схватке только ребята из федерации хоккея). Она чуть ли не тыкала в телефоны, пытаясь прервать только начавшуюся запись, кричала, что нельзя снимать Загитову. В общем, истерику подняла женщина знатную.

Хоть эти две истории по своему сюжету не идентичны, есть в них одно связующее звено — некий статус неприкосновенности и вседозволенности, который сформировался (возможно, не руками самой Загитовой) вокруг фигуристки. Захочу — вырежу выступление. Захочу — не дам комментарий.

Конечно мы все прекрасно понимаем, что Загитова — это не просто фигуристка, а настоящая звезда, обладательница абсолютно всех титулов в своём виде спорта, любимица огромного количества людей (и не только в России). Не зря же недавно она вошла в топ-10 самых упоминаемых российских женщин. Однако оправдывает ли это поведение спортсменки?

Однозначный ответ на этот вопрос дать невозможно. Совершенно точно найдётся немало людей, которые скажут, что Загитова может позволить себе всё что угодно (например, такого мнения придерживается олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова). Но почему-то условные Лионель Месси и Криштиану Роналду, которые добились в спорте таких успехов, которые Загитовой даже не снились, не просят вырезать их неудачные выступления. Даже несмотря на то что в карьере каждого из них есть матчи, которые им бы наверняка хотелось забыть.

Возможно, в силу юности Загитова не понимает, что популярность — это не только подарки и цветочки от фан-клубов, но и очень большое внимание, которое зачастую выливается в обсуждение формы (кстати, самое безобидное), личной жизни и других не очень приятных вещей. Даже по прошествии 10 лет найдутся люди, которые после каждого шоу Алины будут обсуждать её форму и строить догадки по поводу возвращения. Это неизбежно, и с этим просто нужно смириться. «Да, упала — и что? Это всего-навсего показательное выступление, а не Олимпийские игры. В кои-то веки я могу себе позволить падать без зазрения совести», — таким должен быть ответ.

А попытки что-то скрыть — ну это натуральное ребячество, которое ко всему прочему совсем не красит олимпийскую чемпионку.