Президиум Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) утвердил отставку Юрия Борзаковского с поста вице-президента и члена президиума организации.
Решение было принято на заседании президиума, сообщает пресс-служба ВФЛА.
Также президиум определил дату внеочередной выборной конференции ВФЛА, она пройдёт 28 февраля в Москве.
Ранее NEWS.ru писал, что и.о. президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Юлия Тарасенко назвала уход Юрия Борзаковкого с поста вице-президента организации неожиданным решением.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА)
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