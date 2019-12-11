Юрий Борзаковский Юрий Борзаковский Фото: yborzakovskiy/instagram.com

Президиум Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) утвердил отставку Юрия Борзаковского с поста вице-президента и члена президиума организации.

Решение было принято на заседании президиума, сообщает пресс-служба ВФЛА.

Также президиум определил дату внеочередной выборной конференции ВФЛА, она пройдёт 28 февраля в Москве.

Ранее NEWS.ru писал, что и.о. президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Юлия Тарасенко назвала уход Юрия Борзаковкого с поста вице-президента организации неожиданным решением.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) призвало отстранить от работы главного тренера сборной России по лёгкой атлетике Юрия Борзаковского и весь его штаб. Данное требование является одним из антикризисных предложений агентства в ситуации, связанной с восстановлением в правах ВФЛА.

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