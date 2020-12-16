Президент Всероссийской федерации плавания назвал решение CAS ожидаемым

https://static.news.ru/photo/4dea2532-407a-11eb-a2c8-fa163e074e61_660.jpg Владимир Сальников Фото: olympic.ru

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда, согласно которому российские спортсмены отстранены от выступления на Олимпийских Играх под национальным флагом.

Нечто подобное витало в воздухе уже давно, решение ожидаемое. Могу сказать, что это уже было нами пройдено, спортсмены выступали в нейтральном статусе, это добавило спортивной конкуренции и некоторой мотивации. Они смогли в прошлый раз показать достойный результат. Так что думаю, это повысит мотивацию, чтобы ребята могли доказать, что мы выступаем за честный и прозрачный спорт, — сказал Сальников корреспонденту NEWS.ru.

17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение запретить российским спортсменам выступать под национальным флагом на международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Санкции со стороны WADA затронули Олимпийские Игры-2020 в Токио и 2022 в Пекине, а также чемпионат мира по футболу в 2022 году в Катаре.

Днём ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, как изменится ли работа организации после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в разрешении вопроса между WADA и РУСАДА, писал NEWS.ru.