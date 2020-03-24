https://static.news.ru/photo/aff2a8b8-6dd9-11ea-b0dc-fa163e074e61_660.jpg Владимир Сальников Фото: olympic.ru

Президент Всероссийский федерации плавания Владимир Сальников считает перенос Олимпиады с 2020 на 2021 год из-за коронавируса правильным решением.

В развитии текущей ситуации нечто подобное предполагалось, и считаю это решение логичным в непростой ситуации. Очевидно, что оно далось очень трудно, — сказал Сальников корреспонденту NEWS.ru

Кроме того, четырёхкратный олимпийский чемпион отметил, что благодаря этому решению все спортсмены в равных условиях смогут вновь начать готовиться к Играм.

Те спортсмены, которые были серьёзно затронуты и не могли тренироваться, были поставлены в ситуацию, при которой вряд ли смогли бы достойно подготовиться к Играм. Думаю, сейчас они могут вздохнуть с облегчением. Конечно, это событие не добавляет радости, но это даёт возможность заново в равной степени готовиться к турниру, — утверждает он.

Олимпийские игры, которые должны были пройти летом 2020 года, не изменят своего названия в 2021 году, несмотря на их перенос из-за коронавируса, ранее писал NEWS.ru.