https://static.news.ru/photo/2c20d416-5cd5-11ea-9396-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент ВФЛА Евгений Юрченко признал обвинения AIU в адрес Всероссийской федерации легкой атлетики, связанные с «делом Лысенко» и принёс извинения World Athletics. Об этом сообщила газета «Спорт-экспресс» со ссылкой на официальное письмо Евгения Юрченко в адрес президента World Athletics Себастьяна Коэ.

От имени президента ВФЛА я полностью признал обвинения AIU в адрес Всероссийской федерации лёгкой атлетики, связанные с действиями предыдущего руководства в деле Лысенко. Также от себя лично и от имени ВФЛА я принёс извинения World Athletics и всей мировой легкоатлетической семье в связи с теми негативными последствиями, которые были нанесены чистоте и целостности лёгкой атлетики в связи с делом Лысенко, — привели письмо Евгения Юрченко в издании.

Президент ВФЛА выразил надежду, что ВФЛА не исключат из World Athletics и организация сможет восстановить членство.

Как писал NEWS.ru ранее, новый президент ВФЛА Евгений Юрченко намерен присутствовать на заседании World Athletics, где 10 марта будет рассмотрен вопрос о восстановлении ВФЛА в членстве международной организации.