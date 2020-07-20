Президент СБР рассказал о деталях формирования команды на Кубок мира и IBU

https://static.news.ru/photo/6c1c8e4a-ca65-11ea-b559-fa163e074e61_660.jpg Виктор Майгуров Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, как лучше формировать команды на первые этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).

Я бы формировал команды на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU из числа спортсменов на централизованной подготовке, чтобы они концентрировались на стратегических задачах и подготовке к чемпионатам мира и Европы, а после трёх этапов проводить замены согласно показанным результатам. Окончательное решение по системе отбора примет тренерский совет, — сказал Майгуров на пресс-конференции, посвящённой своему избранию.

Двукратный призёр Олимпийских игр и трёхкратный чемпион мира Виктор Майгуров избран президентом Союза биатлонистов России (СБР) во время внеочередной отчётно-выборной конференции организации, которая прошла 11 июля в Химках. Майгуров был единственным кандидатом, его поддержали единогласно все 45 делегатов конференции. За день до выборов свою кандидатуру снял предыдущий глава СБР Владимир Драчёв.