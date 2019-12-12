Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что решение WADA по России является политизированным.
Для российского спорта это решение не объективное. Россия делает всё для борьбы с допингом. В биатлоне сданы более 250 проб, все отрицательные. Поэтому решение WADA считаем политизированным, — сказал он на пресс-конференции в Москве.
Ранее Владимир Драчёв заявил NEWS.ru, что решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) может негативно сказаться на результатах российских спортсменов на ближайшем этапе Кубка мира.
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