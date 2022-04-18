«Президент об этом не забыл»: Песков о встрече Путина с олимпийцами

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Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алёна Косторная заявила, что для неё поднятие возрастного ценза станет большим плюсом, передаёт ТАСС. Ранее совет Международного союза конькобежцев (ISU) выступил за поэтапное повышение возраста для выхода во взрослые соревнования до 17 лет во всех дисциплинах. В настоящее время фигуристки выходят из юниоров в 15 лет.

Безусловно, для меня это будет большой плюс. Но я не вижу особой разницы между 16 и 15 годами, если 17 лет — да, это весомая разница. В олимпийский цикл я...