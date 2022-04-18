«Президент об этом не забыл»: Песков о встрече Путина с олимпийцами
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
16:22, 18 апреля 2022
Владимир ПутинФото: kremlin.ru
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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не забыл о встрече с олимпийцами, передаёт «Р-Спорт». По словам Пескова, встреча обязательно состоится, но дата мероприятия будет оглашена позже.
Давайте не будем забегать вперёд, мы своевременно поставим в известность и проинформируем. До сих пор этой встречи не было, но это не значит, что президент об этом забыл. Он обязательно проведет эту встречу, — сказал Песков.
Олимпиада-2022 в Пекине завершилась 20 февраля. Сборная России заняла девятое место в медальном зачёте, завоевав 32 награды.
Ранее сообщалось, что российская гимнастка Ангелина Мельникова, которая на Олимпийских играх в Токио завоевала одну золотую и две бронзовые медали, пожаловалась на перенос встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и продление карантина.