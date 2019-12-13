https://static.news.ru/photo/8f3db374-1d93-11ea-b0c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mathias Bergeld/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Федерации лыжного спорта Норвегии Эрик Рёсте принёс извинения за свой призыв отстранить сборную России от Кубка мира по лыжным гонкам.

Он это сделал, он извинился, — сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе TV2.

Ранее Рёсте заявил, что Норвегия будет добиваться отстранения российских спортсменов от Кубка мира по лыжным гонкам, так как Россия уже долгое время показывает, что её больше волнует защита обманщиков, писал NEWS.ru.