Президент Федерации лыжного спорта Норвегии Эрик Рёсте принёс извинения за свой призыв отстранить сборную России от Кубка мира по лыжным гонкам.
Он это сделал, он извинился, — сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе TV2.
Ранее Рёсте заявил, что Норвегия будет добиваться отстранения российских спортсменов от Кубка мира по лыжным гонкам, так как Россия уже долгое время показывает, что её больше волнует защита обманщиков, писал NEWS.ru.
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