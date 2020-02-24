https://static.news.ru/photo/d8712c2e-56f0-11ea-85c1-fa163e074e61_660.jpgОлле ДалинФото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Международной федерации биатлона (IBU) Олле Далин прокомментировал разговоры о том, что россиянин Александр Логинов может завершить спортивную карьеру из-за постоянных нападок.
Что касается слов Логинова о том, что он может завершить карьеру, то я считаю, что такие сильные спортсмены нужны биатлону, — цитирует Далина РИА Новости.
Ранее NEWS.ru писал, что рано утром 22 февраля итальянская полиция устроила обыски в номерах российских биатлонистов. Позже посольство Италии в России сообщило, что сотрудники правопорядка никаких улик не нашли. После этого полиция приезжала к Логинову второй раз, поздно ночью, накануне масс-старта. В результате этого Логинов решил отказаться от участия в масс-старте на чемпионате мира в Италии. Также он заявил журналистам, что подобными действиями пытаются приблизить его завершение карьеры.