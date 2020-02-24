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Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен прокомментировал ситуацию с россияниным Александром Логиновым, который подвергся обыскам перед эстафетой на чемпионате мира в Италии.

Он отметил, что Логинов уже отбыл свою дисквалификацию, и теперь всем нужно двигаться дальше. Я слышал об этом обыске, как я понял, причина была в аккредитации его тренера. Если причина...