Олле Далин Олле Далин Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин заявил, что организация не имеет отношения к обыскам российских спортсменов на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Эти обыски не были спланированной акцией IBU, это абсолютно не так. Это шло со стороны итальянской полиции, так что надо спрашивать у них, почему так произошло, — цитирует Далина РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщил об обысках, которые устроила итальянская полиция утром перед эстафетами в номерах российских биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича. По словам тренера, правоохранители явились в отель в 6 утра.

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