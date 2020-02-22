Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Мужская сборная Франции заняла первое место в эстафетной гонке на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце.

Победители преодолели дистанцию за 1 час 12 минут 35,9 секунды, использовав четыре дополнительных патрона на огневых рубежах. Второе место заняла сборная Норвегии (+21,5; 1+12), бронзу завоевали немецкие биатлонисты (+36,2; 1+8)....