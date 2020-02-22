https://static.news.ru/photo/6ad645fa-5588-11ea-b272-fa163e074e61_660.jpgОлле ДалинФото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press
Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин заявил, что организация не имеет отношения к обыскам российских спортсменов на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Эти обыски не были спланированной акцией IBU, это абсолютно не так. Это шло со стороны итальянской полиции, так что надо спрашивать у них, почему так произошло, — цитирует Далина РИА Новости.
Ранее NEWS.ru сообщил об обысках, которые устроила итальянская полиция утром перед эстафетами в номерах российских биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича. По словам тренера, правоохранители явились в отель в 6 утра.