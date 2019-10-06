https://static.news.ru/photo/ea0046ac-e85d-11e9-8e8d-fa163e074e61_660.jpg Себастьян Коу Фото: Joel Marklund/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF) Себастьян Коу назвал чемпионат мира в Дохе лучшим в истории.

Это лучший чемпионат мира по лёгкой атлетике в истории. Когда 40 стран выигрывают медали, это говорит о том, что мы развиваем спорт по всему миру. Это говорит о том, что мы сделали всё правильно, когда решили провести чемпионат мира в Катаре, — сказал Коу, которого цитирует «Чемпионат».

Коу назвал чемпионат в Дохе лучшим, чем турнир в Лондоне, и отметил, что спортсмены приехали в Доху лучше подготовленными, а вид спорта находится сейчас в отличной форме и движется вперёд. Он подчеркнул, что турнир имеет огромный успех.

Российские спортсмены, выступавшие на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе в нейтральном статусе, завоевали шесть медалей, писал News.ru.