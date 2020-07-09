Президент Грузии назвала переход Шенгелии в ЦСКА неприемлемым

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала переход форварда Торнике Шенгелии в московский баскетбольный клуб ЦСКА.
Для меня прискорбно и неприемлемо решение капитана грузинской баскетбольной команды перейти в московский ЦСКА, — написала Зурабишвили на своей странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что московский баскетбольный клуб ЦСКА подписал контракт с грузинским форвардом Торнике Шенгелией. 28-летний баскетболист подписал трёхлетнее соглашение с московской командой. NEWS.ru писал о том, что капитана сборной Грузии по баскетболу затравили на родине за переход в московский ЦСКА.
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