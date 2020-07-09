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Президент Грузии назвала переход Шенгелии в ЦСКА неприемлемым

17:53, 09 июля 2020
Саломе Зурабишвили Саломе Зурабишвили Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала переход форварда Торнике Шенгелии в московский баскетбольный клуб ЦСКА.

Для меня прискорбно и неприемлемо решение капитана грузинской баскетбольной команды перейти в московский ЦСКА, — написала Зурабишвили на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что московский баскетбольный клуб ЦСКА подписал контракт с грузинским форвардом Торнике Шенгелией. 28-летний баскетболист подписал трёхлетнее соглашение с московской командой. NEWS.ru писал о том, что капитана сборной Грузии по баскетболу затравили на родине за переход в московский ЦСКА.

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