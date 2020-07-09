Президент Грузии назвала переход Шенгелии в ЦСКА неприемлемым

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене не получила призовые деньги за победу в февральском турнире «Русская зима».

После «Русской зимы» прошло пять месяцев, а Мария до сих пор не получила призовые за этот коммерческий турнир. И не только она одна, ко мне обратились ещё четыре моих спортсмена,...