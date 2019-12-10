https://static.news.ru/photo/1be95f0c-1bec-11ea-9b7a-fa163e074e61_660.jpg Владислав Третьяк Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что сотрудничество пивоваренных компаний с федерациями должно стать взаимовыгодным.

Положительно отношусь к возвращению пива на стадионы. Достаточно вспомнить, что в Канаде спонсором знаменитого клуба «Монреаль» является пивоваренная компания. Для российского спорта подобное сотрудничество тоже должно стать взаимовыгодным, — сказал он на пресс-конференции в Москве.

Ранее комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи рекомендовал палате принять в первом чтении проект закона, снимающий запрет на продажу пива на стадионах во время матчей, писал NEWS.ru.