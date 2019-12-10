Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что сотрудничество пивоваренных компаний с федерациями должно стать взаимовыгодным.
Положительно отношусь к возвращению пива на стадионы. Достаточно вспомнить, что в Канаде спонсором знаменитого клуба «Монреаль» является пивоваренная компания. Для российского спорта подобное сотрудничество тоже должно стать взаимовыгодным, — сказал он на пресс-конференции в Москве.
Ранее комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи рекомендовал палате принять в первом чтении проект закона, снимающий запрет на продажу пива на стадионах во время матчей, писал NEWS.ru.
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