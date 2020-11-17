Президент ФФККР рассказал о будущем Евгении Медведевой

https://static.news.ru/photo/573eed16-28d3-11eb-bf2c-fa163e074e61_660.jpg Евгения Медведева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), олимпийский чемпион Александр Горшков рассказал о перспективах двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой принять участие в отборе на чемпионат России.

Решение ещё не принято по поводу Евгении Медведевой. Мы сообщим, как появится какая-то информация. Но в любом случае решение будет приниматься исходя из пожеланий спортсменки, — сказал Горшков на пресс-конференции.

Генеральный директор федерации Александр Коган добавил, что сначала фигуристка должна восстановиться, только потом будет принято решение о её дальнейшем участии на этапах Гран-при.

Пока идёт приём заявок от спортсменов на участие в пятом этапе Кубка России. Поэтому у нас нет информации, будет ли выступать Евгения Медведева или нет. Фигуристка должна сначала восстановиться, — утверждает Коган.

Ранее фигуристка пропустила два этапа Кубка России, в которых была заявлена. Врачи выявили у неё защемление нерва между позвонками. Медведева занимается лечебной физкультурой, плаванием и проходит физиотерапию для скорейшего выздоровления.

Кроме того, Горшков объяснил, почему Евгения Тарасова и Владимир Морозов не будут участвовать в предстоящем Гран-при, писал NEWS.ru.