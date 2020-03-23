https://static.news.ru/photo/62169f90-6d21-11ea-88d5-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шишкарёв Фото: rushandball.ru

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв сделал официальное заявление, связанное с пандемией коронавируса.

Шишкарёв выразил сожаление из-за того, что пока нет возможности проводить спортивные мероприятия, но подчеркнул, что это необходимая пауза. Он добавил, что всем необходимо избегать больших скоплений людей и стараться проводить время дома.

Каждый из нас, проявив дисциплинированность и сознательность, способен помочь остановить распространение коронавируса. Гандболисты не теряют оптимизма и делятся им со своими подписчиками в социальных сетях, — приводит слова Шишкарёва пресс-служба ФГР.

Он также рассказал, что из-за переноса и отмены многих международных соревнований будет изменён календарь российских турниров.

Ранее NEWS.ru писал, что федерация гандбола России перенесла отборочный матч чемпионата Европы между сборными России и Сербии с 29 марта на июнь из-за распространения инфекции коронавируса.