«Преступники отбирают жизнь»: Тарасова о смене гражданства фигуристами

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Израильская художественная гимнастка Линой Ашрам, выигравшая золото на Олимпийских играх — 2020 в Токио, завершила карьеру. Об этом сообщается на странице Международной федерации гимнастики (FIG) в соцсетях.

22-летняя Ашрам заявила, что закончила с гимнастикой, так как осуществила мечту. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики России (ВФХГР) Ирина Винер-Усманова заявила порталу Metaratings.ru, что знала об уходе спортсменки ещё после...