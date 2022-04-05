«Преступники отбирают жизнь»: Тарасова о смене гражданства фигуристами
Тарасова заявила, что переход российских фигуристов в другие сборные не будет предательством
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
11:09, 05 апреля 2022
Татьяна ТарасоваФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что в сложившейся непростой политической ситуации смена спортивного гражданства фигуристами не будет восприниматься как предательство, сообщает Sport24. Тарасова считает, что предателем является Международный союз конькобежцев (ISU), который, отстранив российских фигуристов от международных соревнований, лишил их жизни.
В данной ситуации переход в другую сборную не предательство. Преступники из ISU отбирают жизнь наших спортсменов. Не мы виноваты в этом, а ISU. Это они предатели. Поэтому в данном случае смена спортивного гражданства не будет считаться предательством, на мой взгляд. Я осуждать спортсменов за их решение точно не буду, — заявила Тарасова.
1 марта ISU отстранил российских фигуристов от международных турниров под своей эгидой.
Ранее олимпийский чемпион в командном турнире по фигурному катанию Марк Кондратюк заявил, что даже в случае острой необходимости не сменит спортивное гражданство.