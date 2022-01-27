«Преступная халатность»: СБР раскритиковали за снятие с рейса в Пекин
Драчев раскритиковал СБР за то, что биатлонистов сняли с рейса в Пекин
Михаил Потапов
Михаил Потапов
17:43, 27 января 2022
Владимир Драчев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев раскритиковал нынешнее руководство СБР за ошибки при контроле документов перед вылетом в Пекин на Олимпийские игры. Он назвал это преступной халатностью. Слова функционера приводит «РИА Новости».
Как это можно было допустить? Это бардак и халатность полная. Преступная халатность! Неужели Союз биатлонистов не знал, как готовить документы? Такое происходит только тогда, когда никакого контроля за документацией нет, — сказал Драчев.
Он добавил, что не понимает, чем представители СБР думали перед тем, как поехать в аэропорт.
Ранее в четверг стало известно, что старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов, биатлонистки Валерия Васнецова и Ирина Казакевич, а также массажист команды Роман Никитин не смогли вылететь в Пекин из-за проблем с QR-кодами. Они не смогли предоставить дополнительные документы, подтверждающие, что они переболели коронавирусом.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.