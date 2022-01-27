«Преступная халатность»: СБР раскритиковали за снятие с рейса в Пекин

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев раскритиковал нынешнее руководство СБР за ошибки при контроле документов перед вылетом в Пекин на Олимпийские игры. Он назвал это преступной халатностью. Слова функционера приводит «РИА Новости».

Как это можно было допустить? Это бардак и халатность полная. Преступная халатность! Неужели Союз биатлонистов не знал, как готовить документы? Такое происходит только тогда, когда никакого контроля за документацией нет, — сказал Драчев.

Он добавил, что не понимает, чем представители СБР думали перед тем, как поехать в аэропорт.

Ранее в четверг стало известно, что старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов, биатлонистки Валерия Васнецова и Ирина Казакевич, а также массажист команды Роман Никитин не смогли вылететь в Пекин из-за проблем с QR-кодами. Они не смогли предоставить дополнительные документы, подтверждающие, что они переболели коронавирусом.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.