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«Преступная халатность»: СБР раскритиковали за снятие с рейса в Пекин

Драчев раскритиковал СБР за то, что биатлонистов сняли с рейса в Пекин
17:43, 27 января 2022
«Преступная халатность»: СБР раскритиковали за снятие с рейса в Пекин Владимир Драчев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев раскритиковал нынешнее руководство СБР за ошибки при контроле документов перед вылетом в Пекин на Олимпийские игры. Он назвал это преступной халатностью. Слова функционера приводит «РИА Новости».

Как это можно было допустить? Это бардак и халатность полная. Преступная халатность! Неужели Союз биатлонистов не знал, как готовить документы? Такое происходит только тогда, когда никакого контроля за документацией нет, сказал Драчев.

Он добавил, что не понимает, чем представители СБР думали перед тем, как поехать в аэропорт. 

Ранее в четверг стало известно, что старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов, биатлонистки Валерия Васнецова и Ирина Казакевич, а также массажист команды Роман Никитин не смогли вылететь в Пекин из-за проблем с QR-кодами. Они не смогли предоставить дополнительные документы, подтверждающие, что они переболели коронавирусом.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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