https://static.news.ru/photo/98cfe874-5571-11ea-ad21-fa163e074e61_660.jpg Александр Касперович Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв считает, что личный тренер Александр Касперович виноват в обысках, которые были проведены в отеле сборной России по биатлону.

Что касается Касперовича, я не понимаю, зачем так подставлять всех? Что он там делал, если он не аккредитован? СБР в этом отношении должен провести своё расследование, — цитирует Дегтярёва ТАСС.

Ранее главный тренер национальной сборной по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что у российской команды не было возможности сделать аккредитацию личному тренеру Александра Логинова Александру Касперовичу на чемпионат мира в Италии.

NEWS.ru ранее сообщал об обысках, которые устроила итальянская полиция в номерах российских биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича. По словам тренера, правоохранители явились в отель в 6 утра.