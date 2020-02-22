Полиция и допинг контроль имеют право прийти к атлету в любое время, поэтому они поступают всегда по закону. Если они пришли, то имеют на это основание. Если Логинов считает, что с ним поступают несправедливо, он может обратиться ко мне как к представителю спортсменов в IBU, — сказала Иган журналистам.