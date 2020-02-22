Председатель комитета атлетов Международного союза биатлонистов (IBU) Клэр Иган прокомментировала обыски в отеле, где живут российские спортсмены.
Полиция и допинг контроль имеют право прийти к атлету в любое время, поэтому они поступают всегда по закону. Если они пришли, то имеют на это основание. Если Логинов считает, что с ним поступают несправедливо, он может обратиться ко мне как к представителю спортсменов в IBU, — сказала Иган журналистам.
Ранее NEWS.ru сообщил об обысках, которые устроила итальянская полиция в номерах российских биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича. По словам тренера, правоохранители явились в отель в 6 утра.
Добавьте наши новости в избранные источники