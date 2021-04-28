Позор по правилам: зачем у россиянки забрали флаг на ЧМ по шашкам

До скандала, вспыхнувшего на чемпионате мира по шашкам, за этим турниром, да и видом спорта следило не так уж много людей. Зато сейчас о нём говорит вся страна. Такой публичности у шашек не было, возможно, никогда. Какова цена такой популярности и что именно произошло в матче россиянки Тамары Тансыккужиной и польки Натальи Садовской — в материале NEWS.ru.

Всё случилось во время финального матча чемпионата мира. Со старта партии Тансыккужиной и Садовской прошло уже около часа, как вдруг один из организаторов, мужчина в возрасте, подошёл к столу и сначала убрал наклейку с именем представительницы России, а затем унёс флаг. Тансыккужина на это отвлеклась, но вскоре продолжила партию. Разгорелся международный скандал.

Вскоре выяснилось, что российский триколор унёс секретарь матча Яцек Павлицкий. Он объяснил ситуацию тем, что у него не было выбора.

Мне позвонили от имени бывшего министра спорта Витольда Баньки и попросили убрать со стола российский флаг, несмотря на то что партия продолжалась. Я не знал, как отреагирует Тамара, но мне необходимо было это сделать, — сказал Павлицкий.

Он объяснил, что польская сторона не поступила «плохо», напротив, до последнего она не предпринимала никаких шагов относительно решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по России. Тем не менее Всемирная организация шашек (FMJD) оказалась под угрозой исключения из Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Действительно ли ничего плохого польская сторона не сделала? На самом деле сделала: Павлицкий грубо нарушил регламент соревнований. По правилам, никто не имеет права подходить к игровому столу во время матча. А сам Павлицкий не мог даже находиться в комнате, где проходил поединок, так как он не является главным судьёй.

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Но ошибкой было и то, что российский флаг вообще был на столе. К сожалению, как известно, Россия находится под действием санкций WADA, в связи с которыми на всех чемпионатах мира и Олимпиадах отечественные спортсмены должны выступать в нейтральном статусе, то есть без флага и гимна. Так решил Спортивный арбитражный суд. Чемпионат мира по шашкам не исключение.

Получается, что во Всемирной организации шашек об этом либо забыли, либо решили решение суда просто не исполнять. А когда в WADA это заметили — что неудивительно, ведь организацию возглавляет поляк, а турнир проходил в Польше, — то пришлось срочно принимать экстренные меры.

Возможен ли вариант с умышленной провокацией? Дескать, поляки прекрасно знали правила, но решили поступить именно так, чтобы умышленно подгадить российской спортсменке. Тот, кто хочет верить в теории заговора, может верить в это. Таких людей обычно переубедить невозможно.

Тансыккужина поединок в итоге проиграла и даже, по её словам, из-за инцидента с флагом.

Я всю партию играла и только об этом думала, настолько это было неожиданно. Никогда такого не было, чтобы во время партии так вмешивались. За счёт того, что выбили из колеи, ситуация усложнилась в позиции, времени было мало и я проиграла, — сказала она.

Верить в эти слова или нет, каждый решит сам для себя. Но дело в том, что Садовская — чемпионка мира по шашкам, и она была бы фаворитом в матче с россиянкой в любом случае. Она выигрывала его и до инцидента с флагом. В Польше ошибку признали и извинились. Президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка взял ответственность на себя.

Прошу прощения за данную ситуацию. Нам сообщили, что мы должны сделать это немедленно во время игры, иначе из WADA исключат Международную федерацию шашек. Мы приносим извинения за любые возникшие неудобства, — сказал Решка.

Что интересно и важно — Садовская повела себя очень по-спортивному. В знак солидарности с россиянкой она убрала со стола флаг своей страны во время пятой партии за мировую шашечную корону. После этого в Кремле инцидент назвали исчерпанным, но тем не менее остались официальные лица, которые продолжают раздувать из этого скандал.

К примеру, депутат Виталий Милонов призвал разорвать с Польшей все отношения, границы закрыть, рейсы отменить. Бывший чемпион мира по биатлону, а ныне единоросс Антон Шипулин отчитался о том, что на помощь Тансыккужиной уже выехала Putin Team — неофициальная команда спортсменов, публично поддерживающих Владимира Путина.

Что выглядит хуже: ошибка польской стороны, за которую они извинились, или этот цирк? Конечно же, выводы вы сделаете сами.