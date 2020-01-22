https://static.news.ru/photo/076dcb6e-3d19-11ea-90d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/magomedovufc

Российский тяжеловес Руслан Магомедов, пожизненно дисквалифицированный USADA за многочисленные антидопинговые нарушения, проведёт бой в российской лиге Absolute Championship Akhmat.

Как сообщает пресс-служба организации, соперником Магомедова станет американец Тони Джонсон, сведший вничью поединок против Александра Емельяненко и оспаривавший пояс ACA. Для Магомедова это будет второй бой под эгидой ACA. 15 ноября в Варшаве он победил по очкам Даниэля Джеймса.

Бой Магомедова и Джонсона пройдёт 3 апреля в Москве на турнире АСА 107, главным событием которого станет поединок в тяжёлом весе между Александром Емельяненко и Тони Джонсоном.

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