«Поздравьте всех от меня»: Тихонов о бронзе российских биатлонистов на ОИ

«Поздравьте всех от меня»: Тихонов о бронзе российских биатлонистов на ОИЭкс-биатлонист Тихонов: россиянам после бронзы на ОИ «нужно по ступенькам подниматься»
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил NEWS.ru, что любая медаль на Олимпиаде — это достижение. По его словам, россиянам, взявшим бронзу в смешанной эстафете на Олимпийских играх — 2022 в Пекине, «нужно по ступенькам вперёд подниматься», так как всегда хочется большего.
Любая медаль на Олимпийских играх — это достижение. Шесть Олимпиад сборная Советского Союза устанавливала рекорды, ни одна команда не могла выиграть у неё, но бронза — тоже хороший результат. Но дальше надо по ступенькам вперёд подниматься — серебро и золото. Видите, как всем было непросто. Какая погода была! Даже норвежцы ошибались. Конечно, всегда хочется большего. Но что есть, то есть. Поздравьте всех от меня, — сказал Тихонов.
В составе сборной России выступили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Россияне отстали от победителя на полторы секунды. Выиграла гонку сборная Норвегии.
Следующая медаль в биатлоне будет разыграна 7 февраля, когда состоится женская индивидуальная гонка.
Ранее в соревнованиях у лыжниц на Олимпиаде победу одержала норвежка Тереза Йохауг. Она стала лучшей в скиатлоне на дистанции 7,5 + 7,5 км. Серебро досталось российской лыжнице Наталье Непряевой.