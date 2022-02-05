«Поздравьте всех от меня»: Тихонов о бронзе российских биатлонистов на ОИ

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Лыжница Наталья Непряева заявила, что не осознаёт, что завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Пекине. Россиянка стала второй в скиатлоне. В разговоре с «Матч ТВ» она призналась, что условия были тяжёлыми, но она настраивалась, чтобы выдать максимум.

Я настраивалась выдать максимум. Ничего не загадывала перед этой гонкой. Рада, что всё получилось. Пока даже не осознаю, но я безумно рада. Всё было не зря, да, — заявила спортсменка....