Стало известно, примет ли Большунов участие в классической гонке на 15 км

Российские лыжники Александр Большунов, Алексей Червоткин, Илья Семиков и Иван Якимушкин побегут гонку на 15 км классическим стилем с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине, сообщила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в беседе с РИА Спорт.

Гонка пройдёт 11 февраля. Ранее олимпийский чемпион Александр Большунов снялся со спринта на Олимпийских играх в Пекине. Его решение было связано с желанием лучшим образом восстановиться перед остальными гонками.

6 февраля Большунов победил в скиатлоне с отрывом в 1 минуту 11 секунд, хотя упал в самом начале гонки.

После победы Большунова в скиатлоне норвежский журналист Ян Петтер Салтведт высказал мнение, что российский лыжник Александр Большунов и все его соотечественники не должны выступать на зимних Олимпийских играх в Пекине. По словам журналиста, на финише спортсмен из РФ размахивал флагом Олимпийского комитета России, на котором заметны цвета российского триколора, что сбивает с толку.