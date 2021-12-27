Появилось видео с раздеванием Туктамышевой в показательном номере

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, выступающая под руководством Алексея Мишина, разделась во время показательного номера на чемпионате России. Видео доступно на YouTube-канале Первого канала. Спортсменка заняла на первенстве седьмое место и не смогла отобраться не предстоящую Олимпиаду в Пекине.

25-летняя спортсменка вернула показательный номер под песню Toxic Бритни Спирс. Фигуристка предстала публике в образе стюардессы. Сначала она на подносе подала пирожки комментаторам Максиму Транькову и Александру Гришину, а затем исполнила откровенный танец.

Елизавета Туктамышева на чемпионате России заняла седьмое место (224,40), из-за чего она не смогла отобраться на Олимпиаду-2022. По итогам двух программ на чемпионате России золотую медаль завоевала Камила Валиева (283,48), серебряную — Александра Трусова (248,65), бронзовую — Анна Щербакова (239,56).

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отреагировала на результаты в женских соревнованиях на чемпионате России по фигурному катанию. Она считает, что судьи не всех фигуристок оценили по достоинству.

В свою очередь фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие под руководством Тамары Москвиной, стали чемпионами России в парном катании. Спортсмены по сумме двух программ набрали 243,74 балла. Турнир проходит в Санкт-Петербурге.