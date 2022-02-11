В РУСАДА назвали причину задержки с проверкой допинг-пробы Валиевой

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) назвали причину, по которой допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой проходила проверку не две недели, а почти полтора месяца. По данным агентства, дело — во вспышке коронавируса в антидопинговой лаборатории в Стокгольме. Об этом сообщает Sport24.

Информация о неблагоприятном результате анализа пробы спортсменки была получена РУСАДА 7 февраля. Причиной задержек проведения анализов послужила очередная волна COVID-19, рост заболеваемости среди персонала лаборатории и правила карантина.

Проба была сдана ещё 25 декабря во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

В допинг-тесте 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, сданном перед Олимпиадой в Пекине, нашли препарат триметазидин. Олимпийский комитет России заявил, что принимает все возможные меры для защиты золотой медали российских фигуристов на Играх в Пекине.

РУСАДА временно отстранило Валиеву от соревнований, но позже разрешило ей участвовать в ОИ. МОК и WADA намерены обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде.