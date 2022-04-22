Появились новые подробности состояния ударившегося головой об лёд фигуриста

Тренер Татьяна Мишина рассказала о состоянии фигуриста Евгения Семененко после падения на шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге 16 апреля. По её словам, ударившийся головой об лёд спортсмен чувствует себя лучше, но по-прежнему находится в больнице. Слова Мишиной приводит Sport24.

Женя чувствует себя намного лучше. Он даже сам так считает. Его состояние улучшается, головных болей нет. Все КТ показали, что нет никаких серьёзных повреждений. Надо ещё какой-то период пробыть в больнице, — сказала Мишина.

Она добавила, что 18-летний спортсмен может встать с койки и самостоятельно ходит по палате, а также отвечает на звонки и пишет СМС.

После падения Семененко получил сотрясение мозга. При попытке исполнить четверной прыжок в показательном номере он упал и ударился головой об лёд. Сразу после падения Евгений предпринял несколько попыток встать на ноги самостоятельно, но не смог устоять и упал на зрителей в первом ряду. Спортсмена унесли со льда на носилках.