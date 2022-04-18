Появились новые подробности состояния фигуриста Семененко

Федерация фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга сообщала, что фигурист Евгений Семененко продолжает испытывать головные боли и болезненные ощущения в позвоночнике после падения на шоу Евгения Плющенко. В пресс-службе федерации отметили, фигурист по-прежнему находится в больнице.

Евгений находится в удовлетворительном состоянии. Головные боли по-прежнему остаются, есть болезненные ощущения в области позвоночника. Сегодня ему еще раз будут делать МРТ головного мозга. О прогнозе выздоровления говорить пока рано. Сколько времени Евгений проведет в больнице пока тоже неясно, — сказали в пресс-службе со ссылкой на Татьяну Мишину.

16 апреля на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» произошёл неприятный инцидент. Фигурист Семененко, пытаясь исполнить четверной прыжок в показательном номере, упал и ударился головой об лёд. Сразу после падения Евгений предпринял несколько попыток встать на ноги самостоятельно, но не смог устоять и упал на зрителей в первом ряду. Спортсмена унесли со льда на носилках. Позже Евгению Семененко диагностировали сотрясение мозга.

Ранее российская фигуристка Алёна Косторная заявила, что она чуть не упала на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» из-за яркого света прожекторов.