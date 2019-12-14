https://static.news.ru/photo/63fdbde8-1e89-11ea-9f27-fa163e074e61_660.jpg Александр Поварницын Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Российский биатлонист Александр Поварницын завоевал бронзовую медаль в спринтерской гонке на втором этапе Кубка IBU в итальянском Риднау.

Первое место занял белорусский спортсмен Максим Воробей, который прошёл дистанцию 10 км за 26 минут 19,3 секунды. Второе место занял норвежец Фредрик Гьесбакк (+ 3,7 секунды), Поварницын отстал от победителя на 5,9 секунды.

Россиянин Кирилл Стрельцов занял седьмое место, Саид Каримулла Халили — десятое, Василий Томшин — 13-е, Ильназ Мухамедзянов — 16-е, Андрей Вьюхин — 21-е.

Ранее шведская биатлонистка Юханна Скоттхейм выиграла спринтерскую гонку на втором этапе Кубка IBU в итальянском Риднау. Она прошла 7,5 км за 22 минуты 26,6 секунды. Второе место заняла россиянка Ирина Старых (+5,4), бронза у ещё одной представительницы России Анастасии Поршневой (13,5), писал NEWS.ru.