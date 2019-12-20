https://static.news.ru/photo/3e276b94-2322-11ea-8100-fa163e074e61_660.jpg Александр Поварницын Фото: Аlexander Shemetov/Global Look Press

Российский биатлонист Александр Поварницын финишировал с четвертым результатом в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе.

Спортсмен прошёл дистанцию без промахов, но всё равно уступил 51 секунду победителю Александру Фьелду Андерсену из Норвегии. Время лидера - 25.45,8.

Серебро досталось американцы Полу Шоммеру (+19,5, без промахов), третьим стал представитель Германии Филипп Наврат (+40,1, без промахов).

В топ-20 оказались и другие представители сборной России: Василий Томшин показал восьмое время (+1.20,4, один промах), а Кирилл Стрельцов – 19-е (+2.24,1, два промаха).

Ранее NEWS.ru писал, что немецкий спортсмен Бенедикт Долль выиграл спринтерскую гонку на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит во французском городе Анси.