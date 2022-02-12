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Потерявшая сознание норвежская биатлонистка завершила выступление на ОИ

Норвежская биатлонистка Тандревольд завершила выступление на ОИ из-за проблем со здоровьем
11:22, 14 февраля 2022
Потерявшая сознание норвежская биатлонистка завершила выступление на ОИ Ингрид Тандревольд Фото: Peng Ziyang/XinHua/Global Look Press
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Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд, которая потеряла сознание на финише гонки преследования, досрочно завершила выступление на Олимпиаде в Пекине. Ей пришлось сняться с турнира из-за проблем со здоровьем, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Я больше всего хочу принять участие в эстафете, но моё здоровье важнее. Сейчас я чувствую себя очень хорошо, но так как в начале карьеры у меня были проблемы с сердцем, мне нужно быть осторожной, — заявила спортсменка.

13 февраля состоялась гонка преследования на Олимпийских играх в Пекине. Тандревольд показывала третий результат за километр до финиша, она опережала преследовательниц более чем на 20 секунд. Однако в определённый момент спортсменка перестала работать на лыжне и пришла к финишу только 14-й, отстав от третьего места почти на минуту. После финиша она упала на снег и не смогла подняться. Медики унесли спортсменку на руках.

Ранее сообщалось, что российский биатлонист Эдуард Латыпов стал бронзовым призёром в гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине. Он допустил один промах на четырёх огневых рубежах.

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