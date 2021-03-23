«Потеряно мужское начало»: Тихонов — об уходе Слепова

https://static.news.ru/photo/12013a5a-8c7f-11eb-a0ae-96000091f725_660.jpg Александр Тихонов Фото: alexander-tikhonov.com

Бывший президент СБР, четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал решение российского биатлониста Алексея Слепова завершить карьеру на фоне допингового разбирательства.

Причина не в Алексее Слепове, а в том, что у нас никак не примут закон, как в Германии, например, за употребление допинга — пять лет тюрьмы, отстранение тренера от работы пожизненно. Мы же ходим по одним и тем же граблям, в биатлоне нас отовсюду выгнали, мы уже не члены Международной федерации, мы потеряли финалы Кубка мира до 2027 года — это позор, — сказал Тихонов корреспонденту NEWS.ru.

По его словам, позор будет «длиться вечно, пока страна не примет закон». Тихонов убеждён, что Слепов остаётся невероятной фигурой в мире спорта, однако принятое решение — подтверждение его участия в допинговом скандале.

Я думаю, завершение карьеры — подтверждение того, что он всё-таки замешан в допинговых скандалах. Надо его самого спросить, и не надо стесняться, если не потеряно мужское начало, он обязан об этом сказать. Мы дождались позора. Хуже уже некуда, мы уже никто — вот, что страшно, и никакого решения не принимается, — заключил он.

В октябре 2020 года РУСАДА объявило о пропуске Слеповым трёх допинг-тестов в течение одного года, однако не объявило о дисквалификации, изучив объяснения спортсмена. Однако под давлением Международного союза биатлонистов (IBU) спортсмен не был полностью оправдан и расследование в его отношении продолжается, а сам он в этом сезоне не выступал на официальных соревнованиях под эгидой Союза биатлонистов России.

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