«Постепенно возвращаюсь»: Латыпов подвёл итоги этапа в Антхольце

Российский биатлонист Эдуард Латыпов, лидер национальной сборной, подвёл итоги седьмого этапа Кубка мира — в Антхольце (Италия). Слова спортсмена, приводит Metaratings.ru.

В Антхольце тяжело стрелять. По крайней мере, я так для себя чувствую — непросто подход и непростой рубеж. Здесь достаточно большая высота. Пока не удалось справиться именно с этим компонентом. В функциональном плане чувствовал себя лучше по сравнению с масс-стартом, — сказал Латыпов.

Он добавил, что после длительного карантина постепенно возвращается в форму.

В воскресенье, 23 января, мужская сборная России по биатлону в составе Антона Бабикова, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце.

Латыпов на последнем круге отыграл более 20 секунд у соперников и принёс России второе место. Победу одержала команда Норвегии, опередившие россиян на 1 минуту и 57,7 секунды. Бронза досталась сборной Германии, которая отстала от победителя на 2 минуты и 4,4 секунды.