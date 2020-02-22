https://static.news.ru/photo/fd5f8f24-5599-11ea-89f9-fa163e074e61_660.jpgФото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press
Полицейские не нашли никаких улик применения допинга после обыска российских биатлонистов в отеле на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Первичные результаты обыска свидетельствуют об отсутствии улик, — говорится в заявлении посольства РФ в Италии.
Отмечается, что телефон и переносной компьютер российского биатлониста Александра Логинова и телефон его личного тренера Александра Касперовича будут проверяться в ходе предварительного расследования. При этом итальянские правоохранители не планируют принимать никаких мер по ограничению свободы членов российской сборной.
Ранее NEWS.ru сообщил об обысках, которые устроила итальянская полиция утром перед эстафетами в номерах российских биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича. По словам тренера, правоохранители явились в отель в 6 утра.