Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полицейские не нашли никаких улик применения допинга после обыска российских биатлонистов в отеле на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Первичные результаты обыска свидетельствуют об отсутствии улик, — говорится в заявлении посольства РФ в Италии.

Отмечается, что телефон и переносной компьютер российского биатлониста Александра Логинова и телефон его личного тренера Александра Касперовича будут проверяться в ходе предварительного расследования. При этом итальянские правоохранители не планируют принимать никаких мер по ограничению свободы членов российской сборной.

Ранее NEWS.ru сообщил об обысках, которые устроила итальянская полиция утром перед эстафетами в номерах российских биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича. По словам тренера, правоохранители явились в отель в 6 утра.

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