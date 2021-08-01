Последний велосипед и свержение Карелина: главные расклады понедельника

В понедельник, 2 августа, в Токио будут разыграны 22 награды. Если вам уже надоело смотреть на победы фехтовальщиков и пловцов, стрелков и гимнастов, не грустите. Приходит время отпустить их с почестями домой, а на арену выходят мастера борьбы, велоспорта, а скоро к ним добавятся гимнастки-художницы и синхронистки.
Два колеса хорошо, а четыре лучше
Российский «велосипед» в последние годы сбился на просёлочную дорогу и где-то тихо пылит, поблёскивая потрёпанными наклейками с надписью «Катюша». Можно констатировать, что проржавели все детали нашего «велосипеда», кроме женского спринта, и завтра мы увидим его в деле. Причём будут не два колеса, а четыре, так как девушки поедут командный спринт — практически тандем. Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва уже брали серебро в этом виде пять лет назад, но уступили китаянкам. Сейчас те стали слабее, но появились новые сильные соперницы из Германии, с которыми россиянок и ждёт эпическая разборка.
Последний выстрел должен быть точно в цель
Завтра стрелки простятся с Токио, но россияне сделают это с высоко поднятой головой. Коллекцию из семи медалей, две из которых золотые, может пополнить вишенкой на торте Сергей Каменский. Опытный снайпер, который владеет винтовкой даже изящнее, чем Евгения Павлова, выступит в своём коронном упражнении — стрельбе из трёх положений. В нём он выигрывал серебро пять лет назад в Рио, побеждал три года назад на чемпионате мира, а сейчас, хоть и не в лучшей форме, способен преподнести сюрприз. Главные фавориты, правда, другие — венгр Иштван Пени и хорват Петар Горша.
Утешиться бронзой
У большой и дружной борцовской команды первый день вышел комом, хотя в этих весах мы больше чем на бронзу особо и не рассчитывали. Третья Олимпиада получилась бесславной для легендарной Натальи Воробьёвой, которую размазала по ковру молодая киргизка. Двоим мужчинам-классикам удастся завтра сразиться за бронзу. Сергею Емелину надо поочередно одолеть Ильдара Хафизова из США (это не должно стать большой проблемой) и молдаванина Виктора Чобану, с которым у него личный счёт на крупных турнирах — 1:1. Тяжеловес Сергей Семёнов тоже должен справиться и с финном Элиасом Куосманеном, и с чилийцем Ясмани Акостой. Но главным событием может стать четвёртая олимпийская победа кубинца Михайна Лопеса, способного превзойти достижение Александра Карелина. Помешать ему в этом может грузин Якоб Каджая.
Последний шанс Нагорного на личное золото
Конечно, от Никиты перед стартом Игр мы ожидали, что он станет мультичемпионом, однако все силы ушли на завоевание командного золота. В вольных упражнениях он был сам не свой от усталости и допустил грубую ошибку. Шанс всё исправить есть в опорном прыжке, где главный соперник россиянина — кореец Шин Чжэ Хван. Выступит в этом упражнении и другой россиянин Денис Аблязин, который брал медаль в этом виде на двух предыдущих Олимпиадах.
Девушкам будет сложнее
В других гимнастических финалах шансы россиян значительно скромнее, но мы их упомянем. Для Давида Белявского на брусьях любая медаль будет успехом, в то время как победу должен одержать китаец Чжоу Цзингуань. В женских вольных упражнениях в финале будут представлены Виктория Листунова и Ангелина Мельникова, но первая ещё слишком молода и неопытна, а вторая слишком часто ошибалась в других финалах.
2 августа. Разыгрывается 22 комплекта наград
04:20 — 15:40 Лёгкая атлетика. Мужчины. Длина, 3000 м/п. Женщины. 100 м/б, диск, 5000 м
07:00 Бадминтон. Женщины. Парный разряд. Матч за третье место. Финал
08:15 Гандбол. Женщины. Испания — Россия
08:20 Волейбол. Женщины. Россия — Турция
08:30 Стрельба. Мужчины. Скорострельный пистолет, 25 м
08:33 — 09:33 Парусный спорт. Женщины, мужчины. 49-й
09:50 Тяжёлая атлетика. Женщины. До 87 кг
10:50 Стрельба. Мужчины. Винтовка из трёх положений, 50 м
11:00 — 12:54 Спортивная гимнастика. Мужчины. Кольца, опорный прыжок. Женщины. Вольные упражнения
11:00 — 14:45 Конный спорт. Троеборье. Командный и личный турниры
12:06 Велотрек. Женщины. Командный спринт
12:15 Борьба. Греко-римская борьба. До 60 кг и до 130 кг. Женщины. Вольная борьба. До 76 кг
13:50 Тяжёлая атлетика. Женщины. Свыше 87 кг
14:00 Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд. Матч за третье место. Финал