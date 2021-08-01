Последний велосипед и свержение Карелина: главные расклады понедельника

В понедельник, 2 августа, в Токио будут разыграны 22 награды. Если вам уже надоело смотреть на победы фехтовальщиков и пловцов, стрелков и гимнастов, не грустите. Приходит время отпустить их с почестями домой, а на арену выходят мастера борьбы, велоспорта, а скоро к ним добавятся гимнастки-художницы и синхронистки.

Два колеса хорошо, а четыре лучше

Российский «велосипед» в последние годы сбился на просёлочную дорогу и где-то тихо пылит, поблёскивая потрёпанными наклейками с надписью «Катюша». Можно констатировать, что проржавели все детали нашего «велосипеда», кроме женского спринта, и завтра мы увидим его в деле. Причём будут не два колеса, а четыре, так как девушки поедут командный спринт — практически тандем. Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва уже брали серебро в этом виде пять лет назад, но уступили китаянкам. Сейчас те стали слабее, но появились новые сильные соперницы из Германии, с которыми россиянок и ждёт эпическая разборка.

Последний выстрел должен быть точно в цель

Завтра стрелки простятся с Токио, но россияне сделают это с высоко поднятой головой. Коллекцию из семи медалей, две из которых золотые, может пополнить вишенкой на торте Сергей Каменский. Опытный снайпер, который владеет винтовкой даже изящнее, чем Евгения Павлова, выступит в своём коронном упражнении — стрельбе из трёх положений. В нём он выигрывал серебро пять лет назад в Рио, побеждал три года назад на чемпионате мира, а сейчас, хоть и не в лучшей форме, способен преподнести сюрприз. Главные фавориты, правда, другие — венгр Иштван Пени и хорват Петар Горша.

Утешиться бронзой

У большой и дружной борцовской команды первый день вышел комом, хотя в этих весах мы больше чем на бронзу особо и не рассчитывали. Третья Олимпиада получилась бесславной для легендарной Натальи Воробьёвой, которую размазала по ковру молодая киргизка. Двоим мужчинам-классикам удастся завтра сразиться за бронзу. Сергею Емелину надо поочередно одолеть Ильдара Хафизова из США (это не должно стать большой проблемой) и молдаванина Виктора Чобану, с которым у него личный счёт на крупных турнирах — 1:1. Тяжеловес Сергей Семёнов тоже должен справиться и с финном Элиасом Куосманеном, и с чилийцем Ясмани Акостой. Но главным событием может стать четвёртая олимпийская победа кубинца Михайна Лопеса, способного превзойти достижение Александра Карелина. Помешать ему в этом может грузин Якоб Каджая.

Последний шанс Нагорного на личное золото

Российский гимнаст Никита Нагорный instagram.com/nikushkarus

Конечно, от Никиты перед стартом Игр мы ожидали, что он станет мультичемпионом, однако все силы ушли на завоевание командного золота. В вольных упражнениях он был сам не свой от усталости и допустил грубую ошибку. Шанс всё исправить есть в опорном прыжке, где главный соперник россиянина — кореец Шин Чжэ Хван. Выступит в этом упражнении и другой россиянин Денис Аблязин, который брал медаль в этом виде на двух предыдущих Олимпиадах.

Девушкам будет сложнее

В других гимнастических финалах шансы россиян значительно скромнее, но мы их упомянем. Для Давида Белявского на брусьях любая медаль будет успехом, в то время как победу должен одержать китаец Чжоу Цзингуань. В женских вольных упражнениях в финале будут представлены Виктория Листунова и Ангелина Мельникова, но первая ещё слишком молода и неопытна, а вторая слишком часто ошибалась в других финалах.

2 августа. Разыгрывается 22 комплекта наград

04:20 — 15:40 Лёгкая атлетика. Мужчины. Длина, 3000 м/п. Женщины. 100 м/б, диск, 5000 м

07:00 Бадминтон. Женщины. Парный разряд. Матч за третье место. Финал

08:15 Гандбол. Женщины. Испания — Россия

08:20 Волейбол. Женщины. Россия — Турция

08:30 Стрельба. Мужчины. Скорострельный пистолет, 25 м

08:33 — 09:33 Парусный спорт. Женщины, мужчины. 49-й

09:50 Тяжёлая атлетика. Женщины. До 87 кг

10:50 Стрельба. Мужчины. Винтовка из трёх положений, 50 м

11:00 — 12:54 Спортивная гимнастика. Мужчины. Кольца, опорный прыжок. Женщины. Вольные упражнения

11:00 — 14:45 Конный спорт. Троеборье. Командный и личный турниры

12:06 Велотрек. Женщины. Командный спринт

12:15 Борьба. Греко-римская борьба. До 60 кг и до 130 кг. Женщины. Вольная борьба. До 76 кг

13:50 Тяжёлая атлетика. Женщины. Свыше 87 кг

14:00 Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд. Матч за третье место. Финал