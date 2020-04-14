Последний член команды «Газпром-Русвело» вернулся из ОАЭ после коронавируса

Механик «Газпром-Русвело» Дмитрий Филипповский стал последним из команды, вернувшимся в Россию после нахождения в карантине в ОАЭ.
Сегодня последний член команды вернулся домой из ОАЭ. Наш механик Дмитрий провёл почти полтора месяца на карантине в Абу-Даби. Он в полном порядке и счастлив вернуться в свою семью, — сообщила пресс-служба «Газпром-Русвело».
Филипповский был госпитализирован с положительным тестом на коронавирус после того, как велогонка «Тур ОАЭ» была прервана из-за распространения инфекции. Ранее сообщалось, что у гонщика команды «Газпром-РусВело» Дмитрия Страхова был положительный тест на коронавирус, писал NEWS.ru.
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