Последний член команды «Газпром-Русвело» вернулся из ОАЭ после коронавируса

https://static.news.ru/photo/4e155b0c-7e34-11ea-b0f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/rusvelocycling

Механик «Газпром-Русвело» Дмитрий Филипповский стал последним из команды, вернувшимся в Россию после нахождения в карантине в ОАЭ.

Сегодня последний член команды вернулся домой из ОАЭ. Наш механик Дмитрий провёл почти полтора месяца на карантине в Абу-Даби. Он в полном порядке и счастлив вернуться в свою семью, — сообщила пресс-служба «Газпром-Русвело».

Филипповский был госпитализирован с положительным тестом на коронавирус после того, как велогонка «Тур ОАЭ» была прервана из-за распространения инфекции. Ранее сообщалось, что у гонщика команды «Газпром-РусВело» Дмитрия Страхова был положительный тест на коронавирус, писал NEWS.ru.