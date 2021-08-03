После Тимановской ещё одна белорусская легкоатлетка решила не ехать домой

Ещё одна белорусская легкоатлетка Яна Максимова заявила, что не собирается возвращаться домой после скандала вокруг Кристины Тимановской, произошедшего на Олимпиаде в Токио. Её слова приводит Фонд спортивной солидарности Беларуси (BSSF) на своей странице в Instagram.

По словам Максимовой, после всех событий произошедших с Кристиной Тимановской возвращаться на родину небезопасно. Максимова говорит, что у неё маленькая дочка и она не хочет рисковать. В Германии ей комфортно, признаётся спортсменка.

Всё ещё верю в себя и очень хочу, чтобы кто-то помог мне в подготовке, ведь в Беларуси у меня не было ни врача, который хотя бы советовал бы, как восстанавливаться или какие витамины принимать, ни массажиста. 16 лет я выступала за сборную, которой было абсолютно всё равно, — рассказала Максимова о своём решении не ехать домой.

Также спортсменка выразила надежду, что в скором будущем она поедет выступать на соревнования под бело-красно-белым флагом.

Скандал вокруг легкоатлетки вспыхнул после того, как она подвергла критике спортивных чиновников Белоруссии. Тимановская приехала в Токио, чтобы выступить в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Когда стало известно, что белорусской команде не хватает спортсменок для участия в эстафете 4×400 метров, в состав включили Тимановскую, не проинформировав её об этом. Легкоатлетка выступила против этого шага. Тимановскую решили вернуть на родину досрочно, однако в аэропорту она обратилась за помощью к японской полиции.

Ранее сообщалось, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая отказалась вернуться на родину после отстранения от участия в Олимпиаде-2020, призвала ввести санкции против главного тренера и провести расследование в связи с недопуском к соревнованиям.