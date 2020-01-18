Российская биатлонистка Анастасия Поршнева завоевала серебряную медаль в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Словакии.
Первое место заняла Элизабет Хёгберг из Швеции, преодолев дистанцию 10 км за 28 минут 35,5 секунды, допустив на четырёх огневых рубежах один промах. Отставание Поршневой составило 18 секунд (2 промаха). Третье место заняла немка Франциска Хильдебранд (+25,7; 1).
Россиянка Виктория Сливко стала пятой (+35,1; 1), Екатерина Глазырина — 12-й (+1.47,3; 5), Ульяна Кайшева — 13-й (+1.50,8; 1), Анна Никулина — 18-й (+2.36,5; 4), Наталья Гербулова — 21-й (+2.49,1; 4).
Ранее сборная России по биатлону заняла второе место в смешанной эстафете на юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне. В составе команды России выступали Алёна Мохова, Анастасия Зенова, Денис Иродов и Олег Домичек, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен