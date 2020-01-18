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Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду в составе российской команды Вик Уайлд завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в словенском городе Рогла.

Первое и второе место заняли итальянские спортсмены Эдвин Коратти и Роланд Фишналлер, соответственно. У женщин третье место заняла россиянка Наталья Соболева. Ранее NEWS.ru писал, что российский сноубордист Андрей Соболев завоевал...