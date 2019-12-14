Российская биатлонистка Анастасия Поршнева выиграла гонку с общего старта на втором этапе Кубка IBU в итальянском Риднау.
Поршнева преодолела дистанцию 12 километров за 34 минуты 39,5 секунды, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах. Второе место заняла ещё одна россиянка Екатерина Глазырина (+11 секунд; 2 промаха). Бронзу завоевала итальянка Алексия Рунггальдир (+18,6; 0).
Россиянка Ирина Старых заняла шестое место, Полина Шевнина — 17-е, Ирина Казакевич — 21-е, Наталья Гербулова — 35-е место.
Ранее шведская биатлонистка Юханна Скоттхейм выиграла спринтерскую гонку на втором этапе Кубка IBU в итальянском Риднау. Она прошла 7,5 км за 22 минуты 26,6 секунды. Второе место заняла россиянка Ирина Старых (+5,4), бронза у ещё одной представительницы России Анастасии Поршневой (13,5), писал NEWS.ru.
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