Фото: Анастасия Поршнева/vk.com

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко ответил тренерскому штабу Этери Тутберидзе на критику в свой адрес.

Я высказал некоторые предположения, основываясь в том числе на профессиональных критериях. Как человек не склонный к оскорблениям или злому сарказму я‚ как мне кажется, был исключительно корректен во всех своих...