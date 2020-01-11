Женская сборная России по биатлону заняла седьмое место в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. Причиной неудачного выступления стали ошибки на огневом рубеже. Россиянки использовали 14 дополнительных патронов, больше чем любая команда в первой десятке. Анастасия Поршнева была вызвана в расположение сборной ввиду болезни Екатерины Юрловой-Перхт и выступила на втором этапе. После гонки она рассказала о своём выступлении, готовности поехать снова на Кубок IBU и экстренном включении мужа в эстафетный состав.

— Как на вас отразилось то, что во время пристрелки из маршрута исключили опасный спуск.

— Сегодня трасса напугала всех спортсменов, так как на первом же круге на разминке мы увидели там чистый лёд и начали тормозить с самого верха. Многие спортсмены даже на разминке улетали в кювет и сильно ударялись.

— Вы не падали?

— Нет, но на финишном кругу я решила рискнуть и не тормозить. Во все повороты входила с большой скоростью. Устоять мне, наверное, помог Бог, потому что я прошла по краю, но устояла.

— Дополнительные патроны вы спокойно отрабатывали или чувствовали сильное волнение?

— Как такового волнения не было, просто хотелось как можно быстрее догнать спортсменов, которые идут впереди. Я бросалась в гонку до завершения последних выстрелов, и это приводило к ошибкам и использованию дополнительных патронов.

— Можете сравнить выступление в спринте при плохой погоде и разбитой трассе и сегодня, когда подморозило?

— В спринте было проще, потому что я старалась рассчитывать силы и идти по своей раскладке, а здесь бросалась с первого круга и шла на все деньги. Из-за этого не хватило на финиш.

— Когда и как вам сообщили, что в январе побежите на Кубке мира вместо Кубка IBU?

— У нас была тренировка в Обертиллиахе, когда тренеры сказали, что у Екатерины Юрловой температура и, если она не успеет восстановиться к началу этапа, то меня заберут на Кубок мира. Я спокойно к этому отнеслась, потому что для меня это в любом случае радостное событие. Возможность выступить среди спортсменов топ-уровня всегда хорошо.

— Вы изначально были в расположении основной команды в Обертиллиахе?

— Да, меня пригласили, так как по рейтингу я прошла на следующие этапы Кубка IBU, поэтому предложили готовиться с основной командой.

Алексей Филиппов/РИА Новости

— Когда Юрлова вернётся, кто отправится в запас: вы или худшая спортсменка по итогам личных гонок?

— Я думаю, что в любом случае поеду на Кубок IBU я, так как Ирина Старых по критериям отбора заработала своё место здесь, и её неудачное выступление в спринте — всего лишь один старт, из-за которого нельзя лишать её возможности выступать дальше. Это её законное место, и я спокойно отнесусь, если меня отправят на Кубок IBU, и я буду там зарабатывать своё место здесь.

— Но после попадания в тридцатку в спринте ваши шансы попасть на чемпионат мира всё равно возросли?

— Да. Если тренеры посчитают нужным взять меня на чемпионат мира, буду только рада и буду готовиться к этому старту.

— Как ваш супруг Никита Поршнев узнал об экстренной замене в мужской команде и как настраивался на сегодняшнюю эстафету?

— Он ещё вчера узнал, что побежит, просто это не афишировали. Сначала заявили один состав, а потом тренерский штаб решил сделать замену и ещё вчера сообщил об этом Никите.